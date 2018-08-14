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14 Ağustos 2018 13:05

Hataylı nakliyeciler döviz bozdurdu

Hatay Uluslararası Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına destek olmak amacıyla yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dolar bozdurdu.

Hataylı nakliyeciler döviz bozdurdu

14 Ağustos 2018 13:05


Hatay Nakliyeciler ve RO-RO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, yönetim kurulu üyeleri ile bankadaki dolarlarını Türk Lirasına çevirmeleri dolayısı ile yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine kampanyaya katıldıklarını belirterek, "Hataylı nakliyeciler devletimizin yanındadır" dedi.


İş Adamları olarak dövizin yükselişinin doğal bir vaka olduğunu düşünmediklerini ifade eden Güler, ”Görüyoruz ki, ekonomisi tıkır tıkır işleyen ve en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomimizin, banka düzenimizin en iyi şekilde çalıştığı, yerli üretimlerimizin arttığı bir zamanda ne oldu da dolar yükseliyor? Baktığımızda hiç bir şey yok. ABD, 15 Temmuz’da yapamadığını, 17-25 Aralık ve gezi olaylarında yapamadıklarını bugün ekonomimize saldırarak yapmaya çalışmaktadır. Daha önce başaramadılarsa yine başaramayacaklar. Bizler nakliyeciler olarak ülkemizin yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.




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