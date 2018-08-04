Hataylı ressamın spatula devrimi

Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’da bulunan atölyesinde resim sanatını icra eden Hataylı Ressam Perihan Çapar’ın resim sanatına getirdiği yeni soluk olan spatula tekniği büyük ilgi görüyor.

Küçük yaşlardan itibaren resim çizdiğini belirten Perihan Çapar, “Ben kendimi bildim bileli resim yapıyorum hani sonradan bir kursa gideyim de öğreneyim diye değil kendimi bildim bileli resmin içindeyim. Hatta annemin bana anlattığı bir anı var hiç unutmam çocukluğumda benim hatırlamadığım bir anı, topladığım kâğıt parçalarıyla oturup saatlerce resim yaparmışım ama bu olayı ben hatırlamıyorum” dedi.

"Antakya’nın dokusunu spatula ile tuvale yansıtıyorum"

Bir fotoğraftan esinlenerek resim çizdiğini ifade eden Perihan Çapar, “Genellikle resim çalışmalarım Antakya ağırlıklı, Antakya’nın tarihi dokusu ve emekçi insanlarımızı çalışmayı seviyorum. Bir fotoğraftan esinleniyorum, o fotoğrafı alıp kendi yorumumu katarak spatula tekniği ile çalışıyorum. Arada bir spatulanın yanı sıra parmaklarımla o boyayı alıp sürdüğüm olmuştur çoğunlukla kendimi kaptırdığım zaman o heyecana. Bazen spatula da yetersiz kalıyor, bir bakıyorum ellerimle girişmiş resim yapıyorum. Antakya’mızı tanıtmayı seviyorum genelde, çünkü Antakya’mızın tarihi bir geçmişi var, bir kültürü var. Onları tuvale yansıtıyorum” dedi.

"Spatulayla resim yaparken kendimi özgür hissediyorum"

Spatula tekniğinin resim çizerken kendisine özgürlük kattığını vurgulayan Ressam Perihan Çapar, “Spatulayla kendimi resim yaparken daha özgür hissediyorum. Kendimi daha iyi ifade ettiğimi hissediyorum. Daha coşkulu çalışıyorum. Tabi ki arada bir fırçayla da çalışmalarım oluyor genelde de ama çoğunlukla spatula kullanıyor, spatulayı seviyorum böyle fırça gibi kullanmak özgürce o darbeyi atmak, boyalarla spatulayı dans ettirmek, onun için spatula diyorum ben. Ben spatulayı daha çok seviyorum. Genelde de sanırım bizim ülkemizde edindiğim bilgilere göre spatula tekniği biraz azmış. Ben spatulayı tercih ediyorum. Daha özgürce çalışıyor, kendimi daha iyi ifade ediyorum” dedi.

"Resim yapmak nefes almak gibi bir şey"

Resim çizmenin önemine vurgu yapan Hatay Ressam Perihan Çapar, “Resim yapmak nefes almak gibi bir şey diyorum. Ben Perihan olduğumu görüyorum resim yaparken. Kendimi belki sözlü olarak insanın ifade edemediği zaman tuvale yansıttığını, kendi iç dünyasını yaşamak istediklerini tuvale yansıttığını, gerek bir spatula darbesiyle gerek bir lekeyle, bir ışık veya gölgeyle orada ben kendimi ifade ettiğimi hissediyorum” açıklamalarında bulundu.