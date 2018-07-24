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24 Temmuz 2018 14:15

Hataylı satranççılar namağlup şampiyon oldu

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda Hataylı satranççılar namağlup şampiyon oldular.

Hataylı satranççılar namağlup şampiyon oldu

24 Temmuz 2018 14:15


Konya’da düzenlenen 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında namağlup şampiyon olan satranç ustaları kupa ile birlikte basın mensupları ile buluştul. Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği Başkanı Erkal Büyükaşık ve aralarında dünya şampiyonu satranç ustalarının da bulunduğu sporcuları, basın mensuplarının Basın Bayramını kutladı.


40 il ve KKTC’den 61 takım ve 852 sporcunun 9 tur boyunca mücadele ettiği 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında oynadıkları her maçı kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen sporcuları ile gurur duyduklarını ifade eden Erkal Büyükaşık, “Düzenli çalışmalarımız ile hazırlandığımız 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği olarak inanmışlığın zaferini gördük. Çok ciddi bütçeler ile oluşan sponsorlar ile şampiyonaya katılan takımlara nazaran çok kısıtlı imkanlar ile katıldığımız şampiyonada Türkiye satranççılarının yakından bildiği ama maalesef Hatay’da pek bilinmeyen sporcularımız alınlarının akı ile şampiyonluk ipini göğüslemişlerdir. Her biri birbirinden yetenekli satranç sporcularımı yürekten kutluyor, üzerlerinde büyük emekleri olan çok kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor ve bizlere inanarak kulübümüze tek destek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.




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