Hataylı şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesinde bulunan Kursaklar Maden ocağını yakan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla çıkılan operasyonda sıcak temas sonucu şehit düşen Hataylı Jandarma Asteğmen Aydın Özer’in (39) Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’nın Aşağıoba Mahallesi’nde yaşayan ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Özer’in Gaziantep’in Nizip ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin ise eşinin vereceği karara göre Hatay veya Gaziantep’te defnedileceği bilgisine ulaşıldı.