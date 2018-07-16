Hataylı vatandaşlar 15 Temmuz’da yaşadıklarını yazdı

Saat Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri alanı dolduran vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana akın eden vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün yaptığı 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını ve duygularını meydanda açılan “İstiklal ve İstikbal Mücadelemiz, 15 Temmuz 2016 Unutma Unutturma” adlı anı defterine yazarak kayıt altına aldı.

Anı defterine yaşadıkları duygu ve düşüncelerini yazan vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi, Türk milletini, demokrasisini, bağımsızlığını ele geçirmek isteyen Fethullahçı Terör Örgütü’ne, onun işbirlikçilerine ve dünyaya Türk halkının esir edilemeyeceğinin bir kez daha Çanakkale’de olduğu gibi gösterildiğini ifade etti.