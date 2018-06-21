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21 Haziran 2018 13:10

Hataylılardan milletvekillerine ilginç notlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, ‘Vekile bir mesajım var’ adlı etkinlikte kağıtlara yazdıkları istek ve temennilerini milletvekillerine ilettiler.

Hataylılardan milletvekillerine ilginç notlar

21 Haziran 2018 13:10

İstekler arasında ‘Nikah şahidim olur musun?’ şeklinde ilginç istekler de yer aldı.


AK Parti İskenderun Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar istek ve şikayetlerini kağıda yazarak seyyar platforma yapıştırdı. Yüzlerce renkli kağıda isteklerin yazıldığı platforma vatandaşlar, ‘Nikah şahidim olur musun?’, ‘İskenderun il olsun’, ‘Üniversite sınavının kaldırılmasını istiyorum’, ‘Hatay 5’ten büyük’, ‘Teşekkürler’, ‘Başarılar’, ‘Lise öğrencilerine burs istiyoruz’ gibi birçok istek ve temennilerini yazdılar. AK Parti İskenderun Gençlik Kolları Başkanı Kenan Ak, vatandaşların stantlara olan ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti.


Standı ziyaret eden AK Parti Hatay Milletvekili adayı Abdulkadir Özel ise, vatandaşların standa yapıştırdıkları bazı notları okuyarak vatandaşlarla paylaştı. Özel, içlerinde gerçekten güzel istek ve taleplerin olduğunu ifade ederek, takipçisi olacağını söyledi.




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