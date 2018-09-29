Hatayspor - Altınordu maçının ardından

Lig'in 7. haftasında Hatayspor, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, alınan 1 puanın Hatayspor geleceği için çok değerli olduğunu ifade etti. Zor bir ligde mücadele ettiklerini vurgulayan Sönmez, “Böylesine koşullarda, şartlarda iki takım oyuncularına da teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık. İkinci iç saha maçımızda 1 puanla ayrıldık. Toplamda 4 puan yapıyor. Bu lig için çok iyi bir sonuç. 4 puan önemli bir kazanımdır. Gelecekte, bundan sonraki müsabakalarda Hatay'ın şekillenmesinde, Hatayspor'un biçimlenmesinde çok önemli katkıları olacaktır, bu 1 puanın. Oyunla ilgili olarak iyi başlayamadık aslında ama ilerleyen dakikalarda dengeyi kurduk, o bölümlerde golümüzü de bulduk. Tabi ki karşıda genç, dinamik, sistemli bir takımla oynuyorsun. Kısa pasları iyi yapan, savunma arasına oyuncuları sarkıtan önemli bir takım. Yani bu ligde iyi mücadele etmek lazım, savaşmak lazım onu da yapıyor oyuncularımız. Tabi ki bölüm bölüm skoru korumanın verdiği içgüdüsel hareketle oyunun kontrolünü zaman zaman kaçırıyoruz ama sonradan yine dengeyi bulduk” dedi. 3 puana ulaşma şanslarını direkten dönen topla kaçırdıklarını söyleyen Murat Sönmez, “Belki 3 puana da ulaşabilirdik. Direkten dönen pozisyon gol olsaydı, belki de sizin karşınıza 3 puanla gelen teknik adam olacaktık. Olmadı ama 1 puan da bizim için önemli bir kazanımdır. Oyuncularımızı da kutluyoruz. Hatayspor'un geleceği için önemli 1 puandır” açıklamalarında bulundu.

Eroğlu: “Hava sıcaklığı oyuncuların performansını etkiledi”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sıcak havada oynanan mücadelenin futbolcuların performansını etkilediğini söyleyerek, “Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sıcak havada iki takım futbolcularını kutlamak gerekir. Gerçekten çok sıcaktı hava. Zaten belli bir dakikadan sonra futbolcuların performansı alt seviyeye indi” dedi.

Türk futbolcularla oynadıklarını ve her maç iyi oynamak zorunda olduklarını söyleyen Eroğlu, “Şimdi kolay olmuyor tabi ki biz Altınordu olarak biliyorsunuz bu toprakların çocuklarıyla, yabancı futbolcu kullanmıyor, onlarla mücadele ediyoruz. Kendi öz kaynağımızdan çıkan futbolcularımız var. Türkiye'den gözlemlediğimiz, bizimle beraber çıkış yakalayacak futbolcularımız var. Geçen sene ilk 11'den 7 tane futbolcumuz ayrıldı. Ve tabi ki süreci biliyorsunuz ki Anadolu Futbol Kulübü bizim yetiştirici takımımız. Oraya da birçok futbolcumuzu gönderdik. Çünkü bu lig zor bir lig, her futbolcuyu burada değerlendiremiyoruz. Böylelikle yeni bir kadro oluşturduk, 12 transferimiz gerçekleşti. Bu kolay olmuyor, tabi yabancı futbolcu bir etken, çünkü bizim gibi takımların her maç iyi oynaması gerekiyor. Başka takımlarda, o takım kötü oynarsa o yabancı etkili santrfor bir şekilde golü bulabiliyor. Mesela geçen hafta biz gol yemiştik, Pote'nin attığı gol. Tabi bu bizim için bahane değil. Çok çalışacağız, uyum sürecini atlatmaya başladık. Özellikle hücum bölgesindeki eksiklerimizin farkındayız. Ve yeni gelen oyuncularımıza doğruları öğretmeye, oyun becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz, nerede ne zaman olması gerektiğiyle ilgili. Yansımasını göreceksiniz; genelde her yıl baktığınızda ikinci yarılar önemli seriler yakalayıp hem iyi futbol hem de iyi skorlar elde etmeyi başarıyoruz” açıklamalarında bulundu.