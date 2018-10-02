Hatayspor, Eskişehirspor maçıyla çıkış arıyor

Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hatay temsilcisi, Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın basına açık ilk 20 dakikalık bölümde ısınma hareketlerinin ardından grup halinde top çalışması yaptı.

Takımın başarılı savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, hedeflerinin altında kaldıklarını ancak Eskişehirspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, “Şu an için hedeflerimizin biraz altında kaldık. Önümüzde önemli bir Eskişehirsor maçı var. Çünkü içeride kaybettiğimiz 2 puanı orada telafi etme şansımız var. Puan durumu olarak baktığımızda, 2 puanı kaybetmeseydik, ne yapıp ne edip bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Buradan eksi 2 puanımız oldu. Kazansaydık 7. sırada olacaktık. Puan durumunda bu kadar kötü gidişe rağmen, iyi yerde olacaktık. Ama bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Önemli olan bir seriye çıkabilmek, seriyi başlatabilmek. İnşallah Eskişehirspor maçını kazandığımız zaman, içerideki maçta tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Yalnız bırakmasınlar, bir bütün olalım. Ben hala tam bir bütün olduğumuzu düşünmüyorum. İnşallah takım olarak biz de kendimize düşeni yapacağız. Biz galip geleceğiz inşallah oradan. Ondan sonraki Osmanlıspor maçında da tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Geçen sene ilk 4 maçta sadece 2 puanları olduğunu hatırlatan Yusuf, "Buna rağmen takım şampiyon olarak sezonu tamamladı. Bu sene neden olmasın. Şu an için Gençlerbirliği ve Boluspor takımı ekstra yaptılar ama illaki onlar da takılacaklar. Bizden kimse umudunu kesmesin, çünkü biz umudumuzu kesmedik. Bu hafta galip gelip biz de güzel bir çıkış bekliyoruz” şeklinde konuştu.