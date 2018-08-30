haftasında karşılaşacakları Gazişehir Gaziantepspor maçından istedikleri sonuçla ayrılacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, Gazişehir Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Teknik Direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cezalı veya sakat futbolcularının bulunmadığını söyleyen Palut, “Bugün yapacağımız taktik antrenmanla Gazişehir maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Gazişehir maçı öncesi cezalı futbolcumuz yok, sakat futbolcumuz da yok. Yalnız Nimaga ve Diallo fizik olarak daha hazır olmadıklarından dolayı bu maçta bizimle olamayacaklar. Milli maç arasından sonra takıma katılacaklar. Bugün Mirkan transferi gerçekleşti biliyorsunuz. Onunda fiziksel durumunu kontrol edip, bugünkü ve yarınki antrenmanlarda durumuna bakıp maç kadrosuna alıp almayacağımız noktasında karar vereceğiz” dedi.

"Güzel bir maç olacağını düşünüyorum"

Gazişehir Gaziantep maçının önemine vurgu yapan Teknik Direktör Palut, “İçeride oynayacağımız ikinci maç. Gazişehir Gaziantepspor bu ligin iddialı ve iyi takımlarından bir tanesi. Saha içi yayılımı çok iyi olan, çok iyi pas yapabilen, tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulmuş bir takım. Biz de bu noktada kendimize güveniyoruz, iyi bir takımız, çıkıp her maç oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz, rakip kim olursa olsun. Yine çıkacağız, en iyi sonucu alma adına sahada mücadele edeceğiz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum, kaliteli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah sahadan da istediğimiz sonuçla ayrılan tarafta biz oluruz” açıklamalarında bulundu.