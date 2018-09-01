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01 Eylül 2018 10:40

Hatayspor, Honore Gomis ve Abdou Karim’i renklerine bağladı

Spor Toto 1.

Hatayspor, Honore Gomis ve Abdou Karim’i renklerine bağladı

01 Eylül 2018 10:40

Lig takımlarından Hatayspor, transferin son gününde Honore Gomis ve Abdou Karim ile anlaşma sağladı.


Hatayspor, kamp dönemlerini Eskişehirspor’da geçiren Senegalli Honore Gomis ve Abdou Karim’i kadrosuna kattı. Kulübünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Transferin son saatlerinde Senegalli 2 oyuncuyu renklerimize bağladık. 1996 doğumlu Senegal U 23 oyuncusu Gomis, ofansif orta saha olarak her iki kanatta görev yapıyor. 1996 doğumlu Abdou Karım forvet oyuncusu. Her iki oyuncu da Eskişehirspor ile kamp dönemi geçirdikten sonra Hatayspor’a katıldı” bilgilerine yer verildi.




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