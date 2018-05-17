Hatayspor kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Lig’in yeni ekibi Hatayspor, iç transferde tecrübeli kaleci Akın Alkan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Akın Alkan’ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Takımı ile yeni başarılara yelken açmak istediğini söyleyen 29 yaşındaki Akın, “Hep beraber başarılı bir sezon geçirdik ve 1. Lig’de bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Takımımda kaldığım için çok mutluyum. Bu sezon sergilediğim performansı daha da ileri taşımak istiyorum. Bana inanan ve güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

Hatayspor Başkanı Mehmet Maden ise, “Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadromuz olacak. Bu kadronun parçalarından biri olan Akın ile sözleşmemizi uzattık. Hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Akın, kendisini 2 yıl daha bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.