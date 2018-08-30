Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 16:03

Hatayspor Mirkan Aydın’ı transfer etti

Spor Toto 1.

Hatayspor Mirkan Aydın’ı transfer etti

30 Ağustos 2018 16:03

Lig ekiplerinden Hatayspor, Mirkan Aydın’ı transfer etti.


Hatayspor Kulübü Sportif Direktörü Gökhan Zan, 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Geçen sezon Altınordu takımında görev almış Mirkan Aydın’ı takımıza kattık. Geçen sezonda 13 gol atan oyuncumuzu yaklaşık 2 aydır izliyoruz. Kendisi de başka bir takıma transfer olmuştu ancak sonradan bizleri tercih ettiği için teşekkür ederim. Hataysporumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Hatayspor’un yeni transferi Mirkan Aydın ise, "Hatayspor büyük bir camia ve hedefleri olan bir takım, o yüzden burayı tercih ettim. Sezon sonu Arabistan’daki takıma transfer olduk ancak memnun kalmadım ve sonrasında Hatayspor ile görüşmelerimiz başladı. Bugün buradayım, inşallah başarılı olacağım” diye konuştu.


Lig ekibi Altınordu’da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan golcü Mirkan Aydın, yeni sezon öncesi Suudi Arabistan’ın Ohod Al-Medina Kulübü’ne transferinin ardından sözleşmesini feshetmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç