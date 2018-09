Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Erokspor karşısında forma şansı bulamayan oyuncularımızı oynatacağız"

Lig ekiplerinden Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, çarşamba günü Erokspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında forma şansı bulamayan oyuncularını oynatacaklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve futbolcu Selim Ilgaz, basına açık gerçekleştirilen antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erokspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde, çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularını oynatacaklarını ifade eden İlhan Palut, "Tabi ki kazanmak istiyoruz.Her maçı kazanmak istiyoruz. Umarım bu oyuncular güzel performans gösterirler. Umarım sahadan güzel bir sonuçla tur atlayarak ayrılırız. Ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman lig. Bizim için hedef Altınordu maçı, hafta sonu oynayacağımız. Ama yarında bugüne kadar az şans verdiğimiz oyunculardan kurulu bir kadroyla Erokspor karşısında tur atlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Altınordu maçı bizim için çok kritik bir maç"

Altınordu maçının kendileri için son derece kritik olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "İç sahada her maçımızı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz, iç saha dış saha. Altınordu maçı da bunlardan bir tanesi. Son derece saygı duyulacak bir rakip. Altınordu Kulübü hakkında hepimizin bilgisi var. Altyapıya büyük yatırımlar yapan, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla her sene ligde Play-Off seviyesine yaklaşan bir takım. Belki kağıt üzerinde hepimizin bildiği oyuncuları çok yok ama sistem takımı, oynaması kolay olmayan bir takım. Hazırlıklarımızı yapacağız ve kazanmak için maça çıkacağız. Ama bizim için son derece kritik bir mihenk taşı maçlardan bir tanesi olacak. Onun için tüm enerjimizle Erokspor maçını oynadıktan sonra Altınordu maçına hazırlanacağız" açıklamalarında bulundu.

"Şanssızlığımızı İstanbulspor maçında kırdık"

Hataysporlu orta saha oyuncusu Selim Ilgaz ise, önceki maçlarında şanssız olduklarını aktararak, "Önceki maçlarda gol atamıyorduk. Bu hafta çok şükür frikik golüyle maçı 1-0 tamamladık. Artık iyi çalışarak önümüze bakacağız. Çok önemli bir maçımız var, Altınordu maçı. Onu kazanıp, Allah'ın izniyle yine yolumuza bakacağız. Çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Tek isteğim Altınordu maçında taraftarlar gelsinler"

Başarılı futbolcu, tribünlerin boş olduğunu vurgulayarak, "Ben bu maçta bir şey gördüm. Stat gerçekten boştu. Mesela bir hata yapıldığında tribünlerden hep olumsuz yorumlar yapılıyor. Mesela ben top kaptırdığımda, 'Hoca Selim'i çıkart, Hoca şunu yap, bunu yap' böyle olmaz. Benim tek isteğim artık Altınordu maçına gelsinler. Stadı doldursunlar. İnşallah o maçı da alıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.