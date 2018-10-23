Hatayspor Teknik Direktörü Palut: “Oyundan memnunum ama skordan değil”

Lig'de mücadele eden Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut, Osmanlıspor ile oynanan son maçta oyundan memnun olduğunu söyledi.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Takım, 5'e 2 top çalışması sonrasında 2 grup halinde çift kale maç yaptı.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Osmanlıspor maçında oyundan memnun olduğunu ancak skordan memnun kalmadığını dile getirdi. Osmanlıspor maçında gol noktalarındaki sıkıntıların devam ettiğini aşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Palut, “Osmanlıspor maçına genel anlamda bakarsak, maçın uzun bir süresi planladığımız bir şekilde geçti. İlk yarının tamamı ve ikinci yarının son 10 dakikalık periyoduna kadar sahada istediklerini uygulayan bir Hatayspor vardı. Rakibe pozisyon vermedik. Yalnız eksik olan birçok maçta bu sene yaşadığımız son vuruşu yapabilme ve golü atabilme becerisiydi. Son bölüm hariç ben oyuncularımın gösterdiği mücadeleden, oynadıkları oyundan memnunum. Tabi gol noktasındaki sıkıntımız devam ediyor. Bunu da aşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyundan memnunum ama skordan değilim. Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtan bir puanla ayrıldık” dedi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçı için değerlendirmelerde bulunan Palut, mücadeleden güzel bir sonuçla ayrılmanın planlarını yaptıklarını söyledi. Palut, “Elazığspor takımı istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Aslında her maçına baktığınız zaman gol yiyene kadar dirençli, iyi oynayan bir Elazığ takımı ama gol yedikten sonra motivasyonu düşen bir takım. Adana Demirspor deplasmanında gol attılar ve bunu maçın son anına kadar sürdürdüler. Her maça ciddi bakmak, ciddi hazırlanmak zorundayız. Elazığspor'da da bu ligde sürekli oynayan oyuncular var genç oyuncuların yanında. Bu noktada hazırlıklarımızı dün itibariyle başlattık. Perşembe günü Elazığ'a hareket edeceğiz ve cumartesi günü maça çıkıp güzel bir sonuçla ayrılmanın planlarını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, forvet sıkıntısına da değinerek, “Mirkan'ın sakatlıktan dönmesi, Sinan Kurumuş'un yeniden takıma katılması, Abdulkarim'in sakatlığının 10 günlük süresi kaldı, onun da dönmesiyle mevkisel anlamda da forvet noktasında da inşallah problem çözen bir oyuncu takıma katılmış olacak” diye konuştu.