Hatayspor Topbaşı Yaptı

Lig’de temsil eden Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2018-2019 sezonunda Lig’de temsil edecek olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut yönetiminde topbaşı yapan Hatay ekibi 2 Temmuz gününe kadar Antakya’da çalışacaklarını daha sonra ise Erzurum kampı ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antakya’da 1. Etap çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Bugün itibari ile tesislerimizde 2018-2019 sezonunun çalışmalarına başladık. İç transferde devam ettiğimiz oyuncular, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiğimiz genç oyuncuların katılımı ve denenmeye gelen üç tane yabancı oyuncu ile beraber 1. Etap çalışmalarımızı başlatıyoruz. 2 Temmuz’a kadar Antakya’dayız. 2 Temmuz itibari ile iki etap halinde Erzurum kampımız başlayacak. 2-14 Temmuz tarihleri arası 1. Etap, 17-30 Temmuz arası 2. etap çalışmalarımızı tamamlayıp yeniden Antakya’ya gelerek hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Dış transferde şu ana kadar Ankaragücü’nden Yusuf Abdioğlu ile anlaştıklarını belirten Palut, “Şu ana kadar 1 oyuncu ile transferde son noktaya gelebildik. Çalışmalarımız devam ediyor hem yerli oyuncu hem de yabancı oyuncu anlamında. Belirlediğimiz oyuncular ile Yönetim ve Sportif Direktörümüz Gökhan Zan ile birlikte görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferlerden en az üçünü veya dördünü Erzurum kampına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada mevkisel anlamda da belirlediğimiz eksik mevkilere sadece yabancı değil, özellikle Spor Toto 1. Lig tecrübesi olan yerli oyuncularla da takımımıza takviye yapmak istiyoruz. Yeni çıktığımız bir lig, iyi bir takım oluşturup, sağlam basarak lige giriş yapıp başarılı olmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Neşeli geçen Hatayspor çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da izleyenler arasında yer aldı.