Hatayspor - Ümraniyespor maçının ardından

Lig'in 11. haftasında Hatayspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, beklenen Hatayspor'u sahaya yansıtamadıklarını belirtirken, Ümreniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, oyun olarak üstün olduklarını ancak, rakip kalede etkili olamadıklarını belirterek, "Bugün özellikle Diallo'nun olmaması bütününde, oyun kurgumuzda, oyun kurmada sıkıntı yaşamamıza neden oldu. Etkin değildik, Hatayspor'un geçmiş müsabakalarda etkinliğini bugün ortaya koyamadık. Ama ona rağmen bariz olarak oyunda bir üstünlüğümüz vardı. Rakip kale önündeki etkinliğimiz birçok gol pozisyonumuz oldu. Belki talihsiz bir gol yememiş olmasaydık, girdiğimiz pozisyonlarda iyi oynamamıza rağmen galibiyetle çıkan taraf belki biz olacaktık ama olmadı. Kale önünde biraz daha becerikli işler yapabilirsek pozisyon üretmede sıkıntımız yok. Kanatları kullanma da sıkıntımız yok ama bugün özellikle oyunun dönüşümünde çıkarken kaptırdığımız paslar oyun kalitemizi biraz aşağıya doğru çekti. Tabi ilk yılımız Hatay'da. Endişe duyulacak, kaygı uyandıracak bir takımımız yok. Kaliteli oyunculardan oluşuyor, iyi oyun oynuyoruz, iyi pas yapıyoruz, iyi mücadele ediyoruz ama olmadı bugün. Bundan sonraki müsabakalarda skoru yanımıza almak zorundayız, skorla biçimlenen bir lig. Geçmişte oynadığımız oyunu bundan sonraki müsabakalarda da sahaya yansıtırsak puan tablosundan alabildiğince bizi tırmandıracak, Hatay'a yakışacak noktada bitireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Taşdemir: "Zor bir maçtı"

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise iyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını söyledi. Taşdemir, “Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Hakikaten rakibimiz takım oyununu iyi oynayan geçen seneki oyuncuların bu yıl daha coşkulu oynadığı bir ekip. İyi de gidiyorlardı. Biz de ilk yarı oyun olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonu gole çevirmesini bildik. İkinci yarı rakip çok baskılı oynadı. Bir iki tane de çok net pozisyon kaçırdılar. O da biraz bizim şansımız oldu ama biz de doğru kontralara çıkabilseydik belki birazcık daha farklı olabilirdi. Ama zor bir takım Hatayspor, iyi takım Hatayspor. Buradan 3 puanla döndüğümüz için, çok mutluyum. Bundan sonraki maçlarında da Hatayspor'a başarılar dilerim” diye konuştu.