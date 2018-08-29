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29 Ağustos 2018 14:35

Hatayspor’da Buğra Temel, Nazilli Belediyespor’a kiralandı

Spor Toto 1.

Hatayspor’da Buğra Temel, Nazilli Belediyespor’a kiralandı

29 Ağustos 2018 14:35

Lig takımlarından Hatayspor’un sezon başında transfer ettiği Buğra Temel, Nazilli Belediyespor’a kiralandı.


Hatayspor’un sezon başlangıcında Düzcespor’dan transfer ettiği 20 yaşındaki genç oyuncu Buğra Temel, 1 yıllığına Nazilli Belediyespor’a kiralandı. Transferi resmi sosyal medya hesaplarından duyurun TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, “Kulübümüz Hatayspor’dan Buğra Temel’i 1 yıllığına kiralamıştır” açıklamalarına yer verdi.


Yıldırım Demirören Tesisleri’nde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan genç oyuncu, Nazilli Belediyespor’da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Genç orta saha Buğra Temel, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takımımın başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.




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