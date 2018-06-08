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08 Haziran 2018 21:09

Hatayspor’da iç transfer sürüyor

TFF 2.

Hatayspor’da iç transfer sürüyor

08 Haziran 2018 21:09

Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselen Hatayspor, stoper Sadi Karaduman ve forvet oyuncusu Hamza Gür’ün sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı.


Hatayspor, iç transferde stoper Sadi Karaduman ve forvet oyuncusu Hamza Gür ile anlaşmaya vardı.


Gerçekleşen imza töreninde açıklama yapan Hatayspor Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden, “Sadi ve Hamza ile yeniden anlaştığımız için mutluyuz. İki futbolcumuzun da geçen sezon gösterdiği performansın üstüne çıkacağını ve yeni başarılara beraber yelken açacağımıza inanıyorum. Hepimiz için yeniden hayırlı olsun” dedi.




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