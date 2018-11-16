Hatayspor'da milli ara için verilen izin sona erdi

Hatayspor'da milli aradan dolayı verilen izin sona erdi. Bordo-beyazlılarda sakatlıkları süren Abdoulaye Sadio Diallo'nun Altay maçına yetmesi beklenirken, Tom Wellington'ın ise sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da sakat oyunculardan bir iyi bir de kötü haber geldi. 10. haftada oynanan Elazığspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalan Abdoulaye Sadio Diallo'nun Altay maçına yetişmesi bekleniyor. Ümraniyespor maçının 56. dakikada oyuna giren, 67. dakikada da sakatlanarak sahayı terk eden orta saha oyuncusu Tom Wellington'ın sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi. Sol arka adalesinde yırtık tespit edilen tecrübeli oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor'da Milli aradan dolayı verilen izin sona erdi. Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Altay maçı hazırlıklarının devam edildi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Bu süre içerisinde sakat futbolcularımızda toparlanacaklardır. Lige verilen ara en çok bize iyi gelecek. Bu süre içerisinde bir yandan sakatlarımız iyileşirken, öbür yandan da çok yönlü bir maça hazırlanacağız. İşimiz kolay değil ama biz her zaman zor olanı sevdik” dedi.

'Teknolojik yelek' kullanmaya başladı

Hatayspor, sporculara ait birçok veriyi elde etme ve analiz etme kolaylığını sağlayan GPSport firmasına ait teknolojik yeleği kullanmaya başladı. Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Valencia, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımların kullandığı yelek Hatayspor'da gerçekleşen antrenmanla birlikte kullanıma başlandı.