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Hatayspor'da Sinan Kurumuş affedildi

Spor Toto 1.

Lig'de mücadele eden Hatayspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Sinan Kurumuş, affedilerek yeniden takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı.


Hatayspor Yönetim Kurulu, Sinan Kurumuş'un affedilerek yeniden takıma dönmesi için karar aldı. Sinan Kurumuş, yaklaşık 1,5 ay sonra bordo-beyazlı takımla birlikte ilk idmanına çıktı.


Ligde oynanan 9 haftanın sonunda 12 puanla 11. sırada yer alan Hatayspor'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydan beri forma giyemeyen Mirkan Aydın'ın da takımda olmaması ve Sinan Kurumuş'un da kadro dışı bırakılmasıyla birlikte takımda forvet konumunda oyuncu bulunmuyordu.

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