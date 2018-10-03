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Hatayspor'da Sinan Kurumuş süresiz kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1.

Lig takımlarından Hatayspor'da Sinan Kurumuş yetersiz performans nedeniyle yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.


Hatayspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Kurumuş, yetersiz performans ve motivasyon eksikliği sebebiyle Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Bordo-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sinan Kurumuş, yetersiz performansı ve motivasyon eksikliği nedeniyle ikinci bir karara kadar, Yönetim Kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Ligde oynanan 7 haftanın sonunda 8 puanla 12. sırada yer alan Hatayspor'da sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek olan Mirkan Aydın'ın ardından süresiz kadro dışı bırakılan Sinan Kurumuş'la birlikte takımda forvet konumunda oyuncu bulunmuyor.


7 maçta 5 gol kaydeden bordo-beyazlılarda takımın en golcü ismi ofansif orta saha oyuncusu Selim Ilgaz'ın 2 hafta sonunda oynanacak Eskişehirspor maçında görev yapabileceği belirtildi.

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