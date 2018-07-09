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09 Temmuz 2018 17:44

Hatayspor’un Passolig satışlarında hareketli günler

Gelecek sezon Spor Toto 1.

Hatayspor’un Passolig satışlarında hareketli günler

09 Temmuz 2018 17:44

Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’un e-bilet (Passolig) satışlarında hareketli günler yaşanıyor.


Geçen haftalarda Antakya’da bir alışveriş merkezinde hizmete açılan Hatay Store mağazalarının açılışı ile başlayan hareketlilik, devam ediyor.


Hataysporlu idareciler, e-bilet satışlarının yanı sıra Atatürk Stadyumu’nun e-biletle uyumlu hale gelmesi için tribün kapı ve girişlerinde gerekli çalışmaları başlatan Hatayspor yönetimi, taraftarların passolig kartlarına gösterdiği ilgiden de bir hayli memnun kaldığını belirtti.


Şu ana kadar bin 87 adet Hatayspor passolig kartının satıldığını vurgulayan bordo-beyazlı idareciler, bunun 780 tanesinin kurulan stantlar ve Hatay Store mağazasından, geri kalan 307 tanesinin de internet üzerinden gerçekleştirilen başvurular neticesinde temin edildiğini belirtti.




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