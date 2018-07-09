Hatayspor’un Passolig satışlarında hareketli günler

Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’un e-bilet (Passolig) satışlarında hareketli günler yaşanıyor.

Geçen haftalarda Antakya’da bir alışveriş merkezinde hizmete açılan Hatay Store mağazalarının açılışı ile başlayan hareketlilik, devam ediyor.

Hataysporlu idareciler, e-bilet satışlarının yanı sıra Atatürk Stadyumu’nun e-biletle uyumlu hale gelmesi için tribün kapı ve girişlerinde gerekli çalışmaları başlatan Hatayspor yönetimi, taraftarların passolig kartlarına gösterdiği ilgiden de bir hayli memnun kaldığını belirtti.

Şu ana kadar bin 87 adet Hatayspor passolig kartının satıldığını vurgulayan bordo-beyazlı idareciler, bunun 780 tanesinin kurulan stantlar ve Hatay Store mağazasından, geri kalan 307 tanesinin de internet üzerinden gerçekleştirilen başvurular neticesinde temin edildiğini belirtti.