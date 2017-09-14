HATMEK gitar ve bağlama kursiyerlerinden mezuniyet konseri

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) İskenderun’da birçok alanda kurs verilmeye devam ediyor. İskenderun HATMEK’te yaz döneminde gitar ve bağlama kurslarına katılıp başarılı olan 36 kursiyer tarafından mezuniyet konseri verildi. Gitarda Ender Kaşıkçı ve bağlama’da ise Yılmaz Temel öğretmenler tarafından verilen kursların sonunda kursiyerler öğretmenleriyle birlikte ailelerine unutulmaz bir konser verirken, aileleri de bu anı cep telefonlarıyla görüntülediler.

HATMEK İskenderun Birim Sorumlusu Ahmet Gökhan Mursaloğlu, yaz dönemi kurslarında başarıyla tamamladıklarını belirterek yeni dönemin 3 Ekim’de başlayacağını söyledi.

Kursiyerlerin vermiş olduğu konsere ailelerin de yoğun ilgisi olduğunu belirten Mursaloğlu, “Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda kurslar veriyoruz. Gelen kurs taleplerini HEM ile koordine ederek açıyoruz. Burada birçok kursumuz mevcut. Yeni dönemde talepler doğrultusunda açmayı düşündüğümüz, yabancı dil, iş güvenliği, temel muhasebe, bilgisayar operatörlüğü, işaret dili, resim, gitar, bağlama, satranç, çocuklar için kodlama gibi kurslarımız olacak. Bu kurslar kişinin kendisini geliştirmesi veya girdiği işlerde destek amaçlı olan kurslardır” dedi.

Mursaloğlu en çok talep olan kurslardan birinin Arapça olduğunu ancak Arapça Öğretmeni bulamadıkları için bu kursu açamadıklarını belirtti.