HATSU’dan Erzin ilçesinde temiz içme suyu çalışması

kademenin tamamlanarak sağlıklı bir içme suyunun Erzin halkı tarafından tüketilmeye başlandığını açıkladı.

Genel Müdürlük, ilçesinin su sıkıntılarına son vermek ve kayıp kaçak oranını gidermek amacıyla tamamında dayanıklı ve sağlıklı boruların döşenmeye başladığı projenin tamamının 245 km olduğunu, 1. kademe kapsamında 136 kilometre polietilen, 40 kilometre duktil boruların döşendiğini, ayrıca 4 bin 200 adet mesken abonesi için de 16 kilometre uzunluğunda 32’lik borular ile bağlantılarının yapıldığını duyurdu.

Ayrıca, yüksek kesimlerde bulunan kaynak sularının şehir merkezine iletimi sırasında deşarjın daha akıcı olması için farklı bölgelerde 10 adet su toplanan alan yapıldığını bildiren Genel Müdürlük, şehir genelinin yüzde 99’unun temiz suya kavuştuğunu ve 2. kademe çalışmalarının da tamamlanması ile saniyede 120 litre suyun tüketilebileceğini belirtti.