"Hayat sporla güzeldir" projesiyle çocuklar gelişiyor

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Hatay Valiliği Sodes Birimi tarafından denetlenen ‘Hayat Sporla Güzeldir’ projesi kapsamında Defne Çınar Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla çocuklara sporla ilgili teorik dersler veriliyor.

Haftada 4 pratik, 1 teorik olarak toplamda 120 çocuğun futbol, basketbol ve halk oyunları etkinlikleriyle bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal olarak geliştirilirken teorik derste ağız ve diş sağlığı konusunda da önemli bilgiler paylaşılıyor. Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba’nın insancıl, iyiliksever yönü anlatılırken, ülkesindeki iç savaş döneminde gruplar arasında görüşmeler yaparak barışa sağladığı katkılar dolayısıyla barış elçisi olarak anıldığı, kendisinden hariç insanlığa katkılar sağlayan ulusal bireyler olunması vurgulandı.

Ders soru-cevap şeklinde ilerlerken sinevizyon gösterimiyle tüm zamanların en büyük basketbolcularından Michael Jordan’ın hayatı seyredildi. Çocuklara teorik futbol eğitiminde ise savunma prensipleri konusu işlendi. Program sonrasında ise katılımcılara ikramlar sunuldu.