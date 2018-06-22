Hayata tek yüzgeçle devam edecek

Boynuna dolanan ağlar nedeniyle kıyıya vuran kaplumbağaya ilk müdahale Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği üyeleri tarafından yapıldı. Cheloni Mydas cinsi kaplumbağanın boynu ve yüzgeçleri çuval ipliklerine, balıkçı ağlarına ve misinaya dolanmış bir şekilde baygın bir halde kıyıya vurduğu belirtildi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Üyesi Biyolog Selma Kırbeci, yeşil deniz kaplumbağasının MKÜ Veterinerlik Fakültesi’nde tedavisinin devam ettiğini belirterek, “Kaplumbağanın 4-5 yaşlarında olduğunu ve takılan ipler yüzünden kangren olması nedeniyle yüzgecinin koptuğunu tahmin ediyoruz. Yeşil deniz kaplumbağası tek yüzgeçle yaşayabildiği için tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşama tekrar dönecektir” dedi.