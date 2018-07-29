Hayatı kuşlarla geçiyor

Hatay’ın Altınözü ilçesi Tokaçlı Mahallesi’nde yaşayan ve mahallede bulunan Rum Ortodoks Kilisesi’nin papazı olan Mihail Papas, Hatay’da kuşlara olan düşkünlüğü ile biliniyor.

Bahçesinde beslediği çok sayıda kuşla ilgilenerek günlerini geçiren Mihail Papas, küçük yaştan itibaren kuşlara ilgisi olduğunu belirtti. Papas, bahçesinde güvercinden süs tavuklarına, keklikten tavus kuşlarına, kediden köpeğe birçok hayvan türünün olduğunu ifade etti.

Tabiat ve hayvan sevgisi ile dolu olduğunu belirten Papas, “Ben esasında gençliğimden beri güvercine, kekliğe, tavuklara meraklıyım, yani bende hayvan sevgisi var. Şimdi tekrar anavatanımızdan gelerek burada fazla kalma, burada yaşama umuduyla tekrar döndük ve burada yaşıyoruz. Eski hayranlığımızı yine getirmek istedik. Aynı zamanda yine böyle Antakya’da en güzel cins veya böyle iyi cinslerden güvercinleri gidip alıp getiriyoruz, besliyoruz. İşte bu zevk meselesi, bu işleri sevdiğimiz için, güvercinlerin bütün cinslerini bulundurmak isteriz. Tavuk cinsleri de böyle çilli veya süs tavukları var, onları da bulunduruyoruz. Keklik, işte artık tavus kuşlarımız da var. Dediğimiz gibi böyle cins hayvanları veya merak edip getirdiğimiz güzel görünümlü hayvanları, kuşları, kedi olsun böyle sevimli köpekleri bulunduruyoruz. Tabiat sevgisi olduğu için bunlara meraklıyız ve bunları da bulundurmak istiyoruz” dedi.