Hayırsever iş adamı çınar ve fidanları iftarda buluşturdu

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde düzenlenen iftar programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İş adamı Osman Uzan, iftar yemeği sonrasında huzur evi sakinleri, şehit aileleri ve çocuklar ile sohbet etti.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Yıldırım 85 yaşında olduğuun belirterek, "İlk defa böyle güzel bir program görüyorum. Hayırsever iş adamına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever iş adamı Osman Uzan, şehit alilerine huzur evi sakini ve sevgi evi çocuklarına hediyeler verdi.

İftara, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı da katıldı.