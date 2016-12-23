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23 Aralık 2016 16:05

Hayırseverden eğitime destek

Hayırseverden eğitime destek

23 Aralık 2016 16:05

Hayırsever iş adamı Maruf Cilli tarafından, Hatay’ın Samandağ ilçesi Tekebaşı mahallesine yaptırılacak olan 24 derslikli okulun protokolü imzalandı.
Valilikte düzenlene imza töreninde konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, görev yaptığı her yerde eğitim konusunda özel olarak çalışmalar yaptığını belirtti. Devlet olarak en fazla bütçenin eğitime ayrıldığını söyleyen Vali Ata, “Göreve başladığım bu üçüncü ayımda hayırseverlerle okul yaptırmak için protokol imzalamak çok sevindirici. Çünkü mesleki hayatım boyunca ülkemizin hemen hemen sorununun eğitim olduğu inancıyla daima eğitim yardımlarına her zaman için önem verdik. Devlet olarak en fazla bütçenin eğitime ayrılmasına rağmen öğrenci sayımızın fazla olması, genç bir nüfusumuzun olması sebebiyle eğitim ile ilgili büyük bir pay ayrılmasına rağmen illerdeki okul derslik ihtiyaçlarını karşılamadan hayırseverlerimizin de desteğinin olduğunu biliyoruz. Görev yaptığım her yerde de bu konuda özel olarak çalışmalar yaptık. Burada da inşallah önümüzdeki süreçte düşünüyoruz. Hayırsever sanayicilerimize, iş adamlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerini bir araya toplayıp ildeki eğitim yatırımlarına sizler gibi hayırseverlerimizin desteğini sağlamak amacıyla ama biraz zaman geçsin hem ili tanıyalım hem biraz ekonomik yönden sanayicimiz, işadamımız biraz düzlüğe çıksın ondan sonra bir kampanya başlatalım diye düşünüyoruz. Böylesi bir dönemde de sizin Samandağı’n da yaptıracağınız okul bizim burada görev yapacağımız sürede imzalayacağımız ilk protokol olacak. İnşallah bunun devamı da gelecek. Ben sizlere katkınızdan dolayı tüm ailenin fertlerine teşekkür ediyorum” dedi.
Hayırsever işadamı Maruf Cilli de, gençlerin TEOG sonucunda Antakya ve İskenderun’daki liselere gidemeyenlerin okulu bırakmalarından dolayı derinden üzüldüğünü belirterek, “Benim hayalim Tekebaşı ile çevre mahallelerdeki bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin lise, üniversite okuyabilmeleridir. Yapılacak lisemizde gençlerimizin eğitim görmeleri ve başarılı olmaları benim için gurur kaynağı olacaktır. Okulumuzun öncelikle Tekebaşı mahallemize, Samandağı’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim İl Müdürü Kemal Karahan, okul için hayırsever Maruf Cilli tarafından 2 milyon 500 lira nakit para bağışı yapıldığını okul binasının tahmini maliyetinin 5 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından okul protokolü, Vali Ata, hayırsever Maruf Cilli, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan tarafından imzalandı.



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