Hırsız şehidin eşyalarını çaldı

Edinilen bilgiye göre, 2012 yılında Elazığ’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan’ın İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki babaevine hırsız girdi. Şehit Tan’a ait bazı eşyaları ve fotoğraflar ile babasının diş yaptırmak için ayırdığı bin 200 TL’yi çalan hırsız kayıplara karıştı.

Gece saat 24.00’de görevli olduğu Erhan Aksay Turnuvası’ndaki maçtan geldikten sonra uyuduğunu, sabah saat 04.30 gibi namaza kalktıktan sonra geri yattığını belirten Cuma Tan, “Sabah namazımı kılıp yattım. Sabah uyandığımda kapılar açıktı. Baktım cüzdanımı ve bazı eşyalarımı almışlar. Kimliğim, sağlık belgem, oğlumun resimleri, beratını ve dişlerimi yaptırmak için ayırdığım bin 200 TL paramı çalmışlar” diye konuştu.

Şehit oğlunun isminin verildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan Caddesi üzerindeki evine hırsız ya da hırsızların duvardan atlayarak girdiğini anlatan Cuma Tan, “Polise haber verdim. Gelip baktılar. Hırsızların yakalanmasını istiyorum” dedi.