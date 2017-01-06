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06 Ocak 2017 14:04

Hırsızlar 2 günde 4 okul soydu

Hırsızlar 2 günde 4 okul soydu

06 Ocak 2017 14:04

Hatay’ın Payas ilçesinde 4 okula giren hırsızlar, bilgisayarları ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Payas Asım Gündüz İlkokulu’na girip bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıtlarının yapıldığı cihazı çalan hırsızlar, gece saatlerinde de Payas Şehit Çevik İlkokulu, Payas Selim Şahin İlkokulu ve Payas Anadolu İmam Hatip Lisesi binalarına girip bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu cihazı çaldı.
Sabah saatlerinde 3 okul yöneticisinin durumu haber vermesi üzerine polis ekipleri, 2 günde toplam 4 okula giren ve aynı ürünleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



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