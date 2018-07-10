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10 Temmuz 2018 11:11

Hırsızlar su sayaçlarına dadandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde son günlerde artan su sayacı hırsızlığı mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Hırsızlar su sayaçlarına dadandı

10 Temmuz 2018 11:11


Akasya Mahallesi’nde yaklaşık 15 su sayacının çalınması mahalle halkının tepkisine neden oldu. Sayaçların yanı sıra bisiklet, terlik ve ayakkabı hırsızlığının da yaşandığını belirten vatandaşlar, mahalleye dadanan hırsızların bulunmasını ve yakalanmasını istedi.


Su saatlerinin çalınmasının ardından 155’e ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresini (HATSU) aradıklarını belirten Recep Yılmaz, “Bundan önce hemen yanımızda bulunan 500 Konutlar Camimizin muslukları çalındı. Şimdi ise Kasımpatı Apartmanı’nda 4 tane su sayacı çalındı. Bununla beraber aşağıda bulunan bir başka apartmanda da 5 tane su sayacı çalındı. Almış olduğumuz duyumlara göre mahallede başka dairelerin de sayaçlarının çalındığını duymuş oluyoruz. Bu hususta bir önlem alınmasını rica ediyoruz. Bu başlangıç olabilir hırsızlar için. Başka evlerin de su sayaçları çalınabilir. Bunlar için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.



"Hırsızlara karşı kendimizce önlem aldık"


Mahalle sakinlerinden Mustafa Uludağ ise son günlerde Hatay genelinde hırsızlık olaylarının arttığını ifade etti. Uludağ, “Önce binamızın bodrum alanında bulunan su sayaçlarımız çalındı. Aradan 1 hafta geçmeden çocuklarımızın bisikleti çalındı. Bunlardan sonra biz de elimizden geldiği kadar bina sakinlerinden para topladık. Kendi bütçemize göre kamera taktırdık. Can güvenliği ve bina güvenliğimiz için kamera taktırmak zorunda kaldık. Yani biz gerçekten mağduruz. Bina olarak hepimiz mağduruz. Gözümüz hep arkada kalıyor” dedi.


Diğer yandan HATSU çalınan su saatlerinin yerine yenilerini takarken, mahalleli, hırsızlar bulunana kadar gerekirse nöbet tutacaklarını ifade etti.




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