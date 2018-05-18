Hristiyan Ortodoks Cemaati’nden pankartlı Ramazan kutlaması

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, Gazze’de yaşanan katliamı da şiddetle kınadıklarını belirtti.

İskenderun’da yaşayan Hristiyan Cemaati, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan 300 yıllık Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, “Tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Ayını Kutlarız” yazan pankartla Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

Hoşgörü kenti Hatay’da yıllardır Hristiyan’ı, Ermeni’si, Süryani’si, Alevi’si, Sünni’si ile hep birlikte yaşadıklarını belirten İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ederken, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı da şiddetle kınadı.

Tüm milli ve dini önemli günlerde yıllardır süregelen birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, ilçedeki barış, huzur, hoşgörü ve kardeşlik ortamının dünyaya bir mesaj olmasına vurgu yapan Teymur, katliamlar yerine bu güzelliklerin yaşanmasını diledi.

Mübarek Ramazan ayının tüm güzelliklere vesile olduğunu dile getiren İskenderun Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, “Hataylı hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin, mübarek Ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Bu mübarek günlerde rahmet ve bereketin, barış ve huzurun, sevgi ve kardeşliğin ülkemizde, İslam aleminde ve tüm dünyada daha da pekişmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan’ın ülkemizin mutluluğuna, huzuruna, başarısına vesile olmasını, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Ramazan’ın başladığı bu günlerde Kudüs’te, Gazze’de yaşanan katliamı şiddetle ve nefretle kınadıklarını da sözlerine ekleyen Teymur, “Filistinli kardeşlerimize İsrailli yöneticilerin girişmiş olduğu katliamları büyük bir infial ile izledik. Bundan dolayı çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Özellikle mübarek Ramazan’ın girişinde çoluk-çocuk, yaşlı demeden böyle bir katliamın olması bizleri son derece üzdü. Ülkemizde, Hatay’da ve İskenderun’da yaşayan Hristiyan vatandaşlar olarak, İsrail devletinin Gazze’de Filistinlilere karşı yaptığı katliamı şiddetle ve nefretle kınıyor ve insanlık adına yapılan bu katliamın bir an önce son bulmasını diliyorum” diye konuştu.