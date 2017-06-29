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29 Haziran 2017 13:20

Hristiyanlar Hatay’da dünya barışı için dua etti

Hatay’daki St.

Hristiyanlar Hatay’da dünya barışı için dua etti

29 Haziran 2017 13:20

Pierre Kilisesi’nde Hristiyanların her yıl 29 Haziran’da kutladıkları Saint Pierre ve Saint Paul Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ayinde dünya barışı için dua edildi.


Hristiyanlığın hac merkezlerinden biri olan ve dünyanın ilk Katolik kilisesi olarak bilinen St. Pierre Kilisesi’nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı dolayısıyla ’Evrensel Barış Duası’ yapıldı. Katolik ve Ortodoks kiliselerinin organize ettiği duaya Antakya Patrikhanesi’ne bağlı Episkopos Mons Paolo Bizzeti ve Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantine Keyyel’in yanı sıra çevre illerden çok sayıda Hristiyan katıldı. Dünya barışı için kilise bahçesinde dua edilirken, Episkopos Mons Paolo Bizzeti ve Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantine Keyyel, Petrus ve Pavlus’un bütün hayatlarını tüm varlıkları ile Allah’a adadıklarını anlattı. Ayin, Episkopos Mons Paolo Bizzeti’nin duası ile son buldu.


Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, bugün Aziz Petrus ve Pol Bayramı’nı kutladıklarını söyledi. Hurigil, Aziz Petrus ve Pol’un Antakya Kilisesi’nin kurucuları olduklarını belirterek, "Bugün buradan, Antakya’dan bütün dünyaya sevgi ve barış mesajlarını ilettik. Dünyanın ihtiyacı olduğu sevgi iklimine ihtiyaç olduğu bu günlerde dünyaya bu mesajı verebildiysek bizlere ne mutlu. Her sene bu günlere herkes esenlikle kalsın" dedi.


Duanın ardından ilahiler okundu. Antakya Patrikhanesi’ne bağlı Episkopos Mons Paolo Bizzeti ve Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantine Keyyel tarafından bayrama özel hazırlanmış ekmek bölünerek ikram edildi ve kutsal sayılan sudan içildi.




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