HTŞ terör örgütü sözde hakimi Hatay'da yakalandı

Terör örgütü Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) sözde hakimi Mahmoud Dandoush Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, HTŞ terör örgütü içerisinde sözde hakim olarak görev yaptığı tespit edilen Mahmoud Dandoush'ın Arsuz'un Nergizlik Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Bilinen adrese Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı (MİT) ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri birlikte operasyon düzenledi. HTŞ'li Mahmoud Dandoush düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen sözde hakim Mahmoud Dandoush emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.