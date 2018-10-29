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Hurdadan yapılan at ve geyik heykeli Başkent'te görücüye çıkıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak’ın hurda parçalarından yaptığı ’Diriliş at ve geyik heykeli’ ile diğer eserleri, 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Ankara’daki Hatay Tanıtım Günleri’nde sergilenmek üzere Başkent’e gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın hurda parçalarından yaptığı 'Diriliş at ve geyik heykeli' ile diğer eserleri, 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Ankara'daki Hatay Tanıtım Günleri'nde sergilenmek üzere Başkent'e gönderildi.


Mervan Altınorak, Başkent'te Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmek üzere heykel ve mozaik eserlerini Reyhanlı Belediyesinden temin edilen araca yükledi. Altınorak, hareketinden önce yaptığı açıklamada, 3 aylık yoğun çalışma sonucu yapımını tamamladığı 'Diriliş Heykeli'ni bitirmiş olmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, “Hatay'ımızı en güzel şekilde tanıtmak için yaptığım at ve geyik heykelini Ankara'ya yola çıkmak üzere yüklemesini yaptık. Bu arada at heykelinde yaklaşık 30 bin adet oto yedek parçası ve hurdalar kullandım. Yarım tonluk bir eser ortaya çıktı. Geyik heykeli ise 7 bin parçadan oluştu. 31 Ekim - 4 Kasım arasında yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Hatay Tanıtım Günleri'nde bu eserlerin sergisi yapılacak. Sanatseverleri bekliyoruz” dedi.

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