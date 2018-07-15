Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi kazadan sağ çıkarıldı.

Merkez İlçe Antakya’nın İl Jandarma Kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil birbirine girdi. Kazada 2 araç hurdaya dönerken içlerinde bulunan 5 kişi sağ çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saat 02:00 saatlerinde meydana geldi. İçerisinde 32 yaşındaki Eşref Y.’nin bulunduğu 31 RM 252 plakalı otomobille, Süleyman U.’nun kullandığı 31 RAF 31 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 80 metre savrulan ve hurdaya dönen otomobilin içerisinden sağ çıkarılan Eşref Y., önce Özel Defne Hastanesine ardından da Hatay Yeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen 32 yaşındaki Eşref Y.’nin tedavisinin devam ettiği ifade edildi. 31 RAF 31 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman U. sıkıştığı araçtan çıkarılarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobilde bulunan Büşra A., Vahide S. ve Tuğba U. araçtan çıkarılarak Özel Akademi Hastanesine kaldırıldı. Sıkıştığı otomobilden kurtarılan Süleyman U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Büşra A., Vahide S. ve Tuğba U.’nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Nedeni bilinmeyen kazanın ardından Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Uzun süre tek şeride düşen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.