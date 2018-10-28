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Hurdaya dönen tırla şehirler arası yolculuk yaptı

Hatay’da, İskenderun-Antakya Karayolunda denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, karşılarına çıkan tır karşısında hayretler içinde kaldı.

Hatay'da, İskenderun-Antakya Karayolunda denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, karşılarına çıkan tır karşısında hayretler içinde kaldı. Mersin'de kaza yapan tırın sürücüsü, Hatay'a kadar camsız, karton kaplamalı tırla geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'de kaza yapan 73 KA 128 plakalı tır sürücüsü Mehmet Mahsun Ayaz, tırın aldığı hasara rağmen yoluna devam etti. Uzun yolculuğun ardından Hatay'a ulaşan tır sürücüsü, İskenderun-Antakya Karayolunda denetim gerçekleştiren trafik ekipleri tarafından durduruldu. Trafikte tehdit oluşturan görüntülere sebebiyet veren tır sürücüsü Mehmet Mahmut Ayaz'a cezai işlem uygulanırken, tır ise trafikten men edildi.

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