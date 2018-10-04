İç savaşın üç yıllık hasreti gözyaşlarıyla son buldu

Suriye'de iç savaş sebebiyle kaçarak Türkiye'ye yerleşen 38 yaşındaki Tammam, üç yıl sonra ailesine gözyaşları içinde kavuştu.

Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle birçok aile dağılırken bazıları da yıllar sonra da olsa birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mutluluğu yaşayan son aile ise Tammam'ın ailesi oldu.

Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan Tammam, buradaki işleri yerine koyduktan sonra eşi ve 3 çocuğunu da yanına aldırmak için girişimlere başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından İdlib'te yaşayan aile, Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Tammam, ailesini kapıda karşılarken, üç yıldır birbirlerine hasret yaşayan ailenin kavuşma anında gözyaşları sel oldu.

Ömer (8), Samir (6) ve Bana (5), üç yıldır görmedikleri babalarının yanından bir an olsun ayrılmazken, Tammam'ın eşi Kulud (35) da tıpkı eşi gibi gözyaşlarına hakim olamadı.

“Üç yıl boyunca ciğerim yandı”

Rejimden kaçarak Türkiye'ye sığınan Tammam, hayatını onları merak ederek geçirdiğini söyledi. Tammam, “Üç yıl önce rejimden kaçarak İstanbul'a geldim. Sonrasında da Ankara'ya yerleşip çalışmaya başladım. Eşimi ve çocuklarımı üç yıldır görmüyordum. Hükümetin çıkardığı aile birleştirme kanunuyla onları da yanıma getirdim. Geride kalan üç yılda hayatım hep onları merak ederek geçti. Çok şükür şimdi yeniden onlarla bir araya geldim. Üç yıldan beri ciğerlerim yanıyordu. Anlatılmayacak duygular yaşıyorum, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Öğretmen olan Tammam'ın eşi Kulud ise kocasının yokluğunda çok zor günler geçirdiklerinin altını çizdi. Kulud, “Başımızda babamız olmadığı için çok zor günler geçirdik. Bombardımanlar sebebiyle birçok kez başka yerlere göç etmek zorunda kaldık. Fakat her şey geride kaldı. Türk yetkililere çok teşekkür ederim” dedi.