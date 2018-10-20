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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Hatay'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afrin’de ki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Hatay’a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afrin'de ki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Hatay'a geldi.


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afrin'de ki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Hatay'a gelirken, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Valilik bahçesinde, Vali Yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, Valilik Şeref defterini imzalamasının ardından, Afrin'de ki çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Hatay Valisi Erdal Ata'nın makamında basına kapalı görüştü.


Hatay Valisi Erdal Ata, yaklaşık 2 saat süren görüşme de, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Afrin'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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