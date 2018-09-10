İdlib'de sivillerin üzerine bombalar böyle yağıyor

Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'in bombalanması kameralara yansıdı. Havadan atılan bombaların sivilleri hedef alması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rusya destekli Esad rejimi tarafından Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen bombalı saldırı bombaların düştüğü yere metrelerce uzaklıktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, bombaların yere düştükten sonra zeminin sarsıldığı ve etrafa yoğun bir toz bulutunun kalktığı görülüyor. Bomba sesini duyan sivillerin çocuklarını alarak kaçması kameraya yansırken, bazı Suriyelilerin ise patlama sebebiyle şok yaşadığı görülüyor.