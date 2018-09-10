İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib'de sivillerin üzerine bombalar böyle yağıyor

Suriye’de Esad rejimi tarafından İdlib’in bombalanması kameralara yansıdı.

Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'in bombalanması kameralara yansıdı. Havadan atılan bombaların sivilleri hedef alması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Rusya destekli Esad rejimi tarafından Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen bombalı saldırı bombaların düştüğü yere metrelerce uzaklıktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Görüntülerde, bombaların yere düştükten sonra zeminin sarsıldığı ve etrafa yoğun bir toz bulutunun kalktığı görülüyor. Bomba sesini duyan sivillerin çocuklarını alarak kaçması kameraya yansırken, bazı Suriyelilerin ise patlama sebebiyle şok yaşadığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.