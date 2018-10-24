İdlib'e beton blok sevkıyatı devam ediyor

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi kapsamında bölgeye beton blok sevkıyatı devam ediyor.

Her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton blokların yüklü olduğu tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiyor.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Astana Anlaşması çerçevesinde İdlib'de oluşturduğu 12 gözlem noktası daha da güçlendirilecek.

Ayrıca sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlardaki güvenlik noktaları da aynı şekilde sağlamlaştırılacak. Bu kapsamda İdlib'e beton blok sevkıyatı sürüyor.