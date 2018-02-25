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25 Şubat 2018 14:01

İgedet Aşireti’nden Mehmetçiğe destek

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Mehmetçiğe moral vermek isteyen İgedet Aşireti üyeleri, jandarma karakolunu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.

İgedet Aşireti’nden Mehmetçiğe destek

25 Şubat 2018 14:01


Terör örgütü PYD/YPG-PKK yönetimindeki Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren İgedet Aşireti üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Reyhanlı İlçe Jandarma Karakolu’nu ziyaret etti.


Karakoldaki askerlerle bir süre sohbet eden aşiret üyeleri daha sonra basın açıklaması yaptı.


Grup adına konuşan Ahmet Bilen, aşiret olarak Türk askeri ve polisinin yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:


“Askerlerimiz karda, çamurda, yağmurda hiç üşümeden, yorulmadan çarpışırken biz de devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için yağmurlu havada çıktık. En küçüğümüzden en büyüğüne kadar kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın kahraman ordumuz.”




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