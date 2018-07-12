İHA’nın "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" İskenderun’da

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlardan itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını Türkiye geneli 40 ilde ve 50 ayrı salonda sergileyecek. 15 Temmuz akşamı bir çok gelişmeyi ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk Milletinin tankları ve meydanlar teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti.

O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında, sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu.

İHA ‘15 Temmuz Fotoğraf’ sergisinin açılışı, İskenderun’da Belediyesi Sergi Salonunda 15 Temmuz Pazar günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ile basın mensupları katılacak.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Hatay’da sadece İskenderun Belediyesi Sergi Salonunda gerçekleştirilecek olan serginin açılışına tüm vatandaşları davet etti.