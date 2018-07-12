Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:54

İHA’nın "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" İskenderun’da

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türk Milletinin destansı direnişini konu alan başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ açılacak.

İHA’nın

12 Temmuz 2018 10:54


Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlardan itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını Türkiye geneli 40 ilde ve 50 ayrı salonda sergileyecek. 15 Temmuz akşamı bir çok gelişmeyi ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk Milletinin tankları ve meydanlar teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti.


O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında, sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu.


İHA ‘15 Temmuz Fotoğraf’ sergisinin açılışı, İskenderun’da Belediyesi Sergi Salonunda 15 Temmuz Pazar günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ile basın mensupları katılacak.


İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Hatay’da sadece İskenderun Belediyesi Sergi Salonunda gerçekleştirilecek olan serginin açılışına tüm vatandaşları davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç