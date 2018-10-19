İHH'dan İdlib'teki yetim ailelerine gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan bin 500 yetim ailesine kuru bakliyat içerikli gıda paketi dağıtımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki yetim ailelerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini söyledi.

İdlib'te bulunan çadır kent ve enkaz bölgelerinde yaşamlarını sürdüren yetim ailelerine yardımların devam ettiğini belirten Tosun, "Suriye'nin İdlib kenti kırsalında savaşın yetim bıraktığı on binlerce çocuk bulunuyor. Bu çocuklar anneleriyle veya hayatta kalan aile büyükleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Biz de yetim ailelerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz" dedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle yetim ailelerinin de zor günler geçireceklerini ifade eden Selim Tosun, şöyle konuştu:

"Suriye içerisinde savaşın yetim bıraktığı çocukları ve ihtiyaç sahibi durumda olan ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Her ay düzenli olarak yaptığımız nakdi yardımın yanı sıra ayni yardımlarla da ailelerin geçimlerine destek oluyoruz. Bu kapsamda içerisinde 8 kilo kuru bakliyat bulunan bin 500 adet gıda paketini yetim ailelerine dağıttık. Kış mevsiminin gelmesiyle yetim aileleri daha zor günler geçirecek. Bu nedenle yardımlarımızı sürdüreceğiz."