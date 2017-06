İHH’dan Ramazan’da 10 bin yetime "çocuk paketi"

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Ramazan ayı içerisinde Suriye çalışmaları kapsamında her gün on binlerce savaş mağdurunun yaralarını sardıklarını belirterek, yetim çocukların yüzlerini güldürmeye devam ettiklerini söyledi. Tosun, "Yetim hamiliği sistemiyle Suriyeli yetimlere sahip çıkmaya devam ediyoruz. Her ay düzenli olarak eğitim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Suriye içerisinde ve Türkiye’de bulunan merkezlerimizle onlara savaşın izlerini unutturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında hayata geçirmiş olduğumuz çeşitli projelerle de yetimlerimizin yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle her yıl olduğu gibi yine Suriyeli yetimlere "Ramazan çocuk paketi" dağıttıklarını belirten Tosun, "Ramazan çalışmalarımız kapsamında son olarak ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle babalarını kaybeden 10 bin Suriyeli yetim yavrumuza Ramazan çocuk paketi ulaştırdık. Paketlerin içerisinde bulunan 2 diş fırçası ve macunu, bisküvi, çikolatalı gofret, kek, çikolata, kraker, bayramlık şeker, çocuk dergisi ve boya kalemleri Suriyeli yetimlere dağıtarak, onların sevinçlerine ortak olduk" diye konuştu.

Tosun, Ramazan çocuk paketlerinin içerisinde ayrıca yetimlerin Ramazan ayının manevi ikliminden istifade edebilmeleri için hazırlanan "Esma-ül Hüsna Ansiklopedisi" de yer aldığını sözlerine ekledi.