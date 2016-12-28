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28 Aralık 2016 11:42

İhtiyaç sahibi 230 öğrenciye kışlık yardımı

İhtiyaç sahibi 230 öğrenciye kışlık yardımı

28 Aralık 2016 11:42

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir hastane ve personellerinden 23 Nisan İlkokulu’nda eğitim gören 230 öğrenciye, kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.
Çocukların sevinçle karşıladığı malzemeler; İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alattin Kılıç, 23 Nisan İlkokulu Müdürü İmadeddin Oğuz ve özel hastanenin yöneticilerinin de katıldığı programla dağıtıldı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alattin Kılıç, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunan hastane yönetimine ve personellerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



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