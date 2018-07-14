Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 17:17

“İki İyi Çocuk” 24 Ağustos’ta vizyona giriyor

Hatay’da yaşayan engelli ‘Komiser Murat’ lakaplı bir vatandaştan esinlenerek çekilen İki İyi Çocuk filmi, 24 Ağustos’ta vizyona giriyor.

“İki İyi Çocuk” 24 Ağustos’ta vizyona giriyor

14 Temmuz 2018 17:17


Yönetmenliğini Hataylı Mehmet Demir Yılmaz’ın yaptığı, başrollerini Sarp Levendoğlu, Sevcan Yaşar ve Kazım Karakadıoğlu’nun paylaştığı film Antakya ağırlıklı olarak çekilirken, Kurban Bayramı’nın son gününde vizyona girecek. Haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hataylı Yönetmen Mehmet Demir Yılmaz, "24 Ağustos’ta iyileri siz de görün" dedi.


Gerçek hayattan esinlenilerek çekilen filmde, Sarp Levendoğlu polisi canlandırırken, Kazım Karakadı kendisini polis zanneden zihinsel engelli bir karakteri oynuyor. Koroda şarkı söyleyen, hediyelik eşyalar satarak geçimini sağlayan saf ve naif ’Defne’ karakteri, filmde Sarp Leventoğlu’nun canlandırdığı karakterle aşk yaşıyor. Sevcan Yaşar, Sarp Leventoğlu ve Kazım Karakadıoğlu’nun yanı sıra Günay Karacaoğlu ve Devrim Akın’ın bulunduğu ’İki İyi Çocuk’ta, Murat Serezli ve Hamdi Alkan da konuk oyuncu olarak yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç