“İki İyi Çocuk” 24 Ağustos’ta vizyona giriyor

Yönetmenliğini Hataylı Mehmet Demir Yılmaz’ın yaptığı, başrollerini Sarp Levendoğlu, Sevcan Yaşar ve Kazım Karakadıoğlu’nun paylaştığı film Antakya ağırlıklı olarak çekilirken, Kurban Bayramı’nın son gününde vizyona girecek. Haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hataylı Yönetmen Mehmet Demir Yılmaz, "24 Ağustos’ta iyileri siz de görün" dedi.

Gerçek hayattan esinlenilerek çekilen filmde, Sarp Levendoğlu polisi canlandırırken, Kazım Karakadı kendisini polis zanneden zihinsel engelli bir karakteri oynuyor. Koroda şarkı söyleyen, hediyelik eşyalar satarak geçimini sağlayan saf ve naif ’Defne’ karakteri, filmde Sarp Leventoğlu’nun canlandırdığı karakterle aşk yaşıyor. Sevcan Yaşar, Sarp Leventoğlu ve Kazım Karakadıoğlu’nun yanı sıra Günay Karacaoğlu ve Devrim Akın’ın bulunduğu ’İki İyi Çocuk’ta, Murat Serezli ve Hamdi Alkan da konuk oyuncu olarak yer alıyor.