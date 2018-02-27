İki yıl önce tanıştığı şahsın tacizinden kurtulamadı

Antakya ilçesinde bir inşaat şirketinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Gülay Mubarek, iki yıl önce E.K. ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve iki haftalık bir görüşmenin ardından yürütemeyeceklerini anlayınca ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını söyledi.

Gülay Mübarek, ayrılma kararının ardından E.K’nin kendisini ve ailesini sürekli tehdit etmeye başladığını kaydetti. Kendisine ve ailesine tacizlerinin devam ettiğini anlatan Mubarek, "Vazgeçer diye sosyal medya hesaplarımı birkaç aylığına kapattım. Kendisinin tacizleri dediğim gibi ailem, çevrem, yeğenlerim dahil olmak üzere tacizleri sürdü iki yıl boyunca. Geçen sene 2016’da daha doğrusu aralık ayında ben onu savcılığa şikayet ettim siber suçlara. Altı ay sonra onun ifadesi alındı. Her şeyi inkar etti. Aramıza girmek isteyen ve bizi bitirmek isteyen üçüncü kişilerin bütün bu olayları yaptığını anlattı. O şekilde ifade vermiş. Onun ifadesinden sonra savcılıkta herhangi bir gelişme olmadı" dedi.

2018’in Şubat ayı olmasına rağmen hala şikayetinden bir netice alamadığını söyleyen Güley Mubarek, şöyle devam etti:

"O yüzden bu meselenin duyulması, savcılığın bir an önce hareket geçmesi için gazetecilerden yardım istedim. Birçok yerden çok destek aldım. Daha sonra onu tanıyanlar özellikle dün sosyal medyada ifşa oldu kendisi. Gazetede yayınlandığı gün yine tehditlerine devam etti. Daha sonra dün Twitter’da ifşa olduktan sonra bana özür mesajları attı. Kendisinin hayatı ile oynamışım. Adana’da ücretli öğretmenlik yapıyordu, öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Bu saatten sonra hiçbir şekilde öğretmenlik yapamayacağı için onu hayatıyla oynamamla tehdit ediyor beni. En son dün gece özür mesajı attı. Artık yapma, yeter dur dedi bana. Ama ben durmayacağım çünkü ben iki yıldır ben başta olmak üzere yeğenlerim, ailem, annem, babam, ablam, abim ve bütün yakın çevrem o kadar zulmüne maruz kaldık ki hepimiz kesinlikle şikayetimi geri almayacağım. Bu işin sonunda hiç ceza almasa da hiçbir şekilde içeri girmese de bu davadan vazgeçmeyeceğim. O yüzden kendisi de etrafından bana hiçbir şekilde kimse ulaşmasın. Çünkü öyle bir duyum aldım. Ailesi ve yakınları devreye girip vazgeçirmeye çalışacaklarmış beni. O yüzden kimse zahmet etmesin."