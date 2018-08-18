İlhan Palut: "Daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz”

Rahat galibiyet aldıklarını fakat oyun disiplini ve ciddiyetini 90 dakikaya yaymaları gerektiğini ifade eden Teknik Direktör İlhan Palut, ilerideki haftalarda daha güçlü ve daha hedefe yönelik olan rakiplerle karşılaşacaklarını belirtti.

Karabükspor maçına galibiyet parolası ile çıktıklarını vurgulayan Palut, “Geçen hafta biliyorsunuz ilk maçımızda Ankara deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştık. Yıllar sonra Spor Toto 1. Lig’de kendi sahamızda oynadığımız Karabükspor maçına da mutlak galibiyet parolası ile çıktık. Maça çok iyi ve etkili başladık. Hemen maçın başında 2-0’lık üstünlüğü aldık. Ama bir anlık dikkatsizlik sonucu yediğimiz bir penaltı golüyle maç 2-1’e geldi ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Maç 2-1 şeklinde 80-85’lere kadar taşınsaydı, belki de gereksiz stres yaşayacağımız bir karşılaşma olabilirdi. Ama ikinci yarının başı itibariyle skoru 3-1’e getirmemiz hem skor anlamında hem de rakibin gardını düşürme anlamında ve oyun anlamında maçın kontrolünü tamamen elimize almamızı sağladı. Geri kalan dakikalarda genç oyuncuların yer aldığı rakibimize pozisyon vermedik. Ve topa sahip olarak karşılaşmayı bitirdik. Galibiyetten dolayı, dönem dönem oyundan dolayı memnunum. Ama bu oyunumuzu 90 dakikaya ciddiyetle ve disiplinle yaymamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki haftalarda, daha güçlü daha hedefe yönelik olan rakiplerimizle oynadığımız zaman buna çok ihtiyacımız olacak. Ve bugün 3 puan sevindirici. Her hafta eksiklerimizi kapatarak çalışarak, saha içi oyunumuzu geliştirerek ve tecrübelenerek bu ligde daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz” dedi.

Takıma yeni katılan oyuncuların form durumu ile ilgili de açıklamada bulunan İlhan Palut, bir asist yapan ve bir de penaltı kazandıran Tom’u hücum yönünü beğense de savunma anlamında eksikleri olduğunu ifade etti.

Transferlerin takıma geç katıldığını söyleyen İlhan Palut, “Takıma yeni transferler geç katıldı. Tom kampın ortalarına doğru katıldı. Tam istediğimiz güçte değil, özellikle savunma anlamında, hücum anlamında çok iyi. Ama savunma anlamında isteklerimiz için biraz daha güçlenmesi lazım. Bunun yanında Kubilay zaten geç katıldı ve kampta bir sakatlık geçirdi. Takımla idmanlara başlayalı 1 hafta gibi bir süre oldu. Ama çabuk hazırlamak ve kazanmak adına onu da hazırlıklı olduğu sürenin daha üzerinde kullandık. Yusuf son derece hazır durumda. Dmytro Korkishko hazır durumda, tercihimizden dolayı ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bunun dışında zaten daha geleceğe yönelik Maiga gibi, Buğra gibi geleceğe yönelik transferlerimiz oldu. Yasin Güreler var, oda hazır durumda, yine Mesut’la başlamayı tercih ettik ama özellikle Tom’un ve Kubilay’ın fiziksel anlamda arkadaşlarının daha gerisinde olduğunu söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.